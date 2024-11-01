Roto-Rooter Birmingham

Highlands Bar & Grill
Birmingham
James Beard Award-winning Southern fine dining by Chef Frank Stitt, temporarily closed but iconic Five Points South destination
Restaurants
Upscale Italian cuisine in elegant neoclassical setting, Chef Frank Stitt's Italian-influenced restaurant since 1988
Contemporary Southern grill by James Beard semifinalist Chef Rob McDaniel, Michelin recommended, wood-fired cuisine